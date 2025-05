Oprichter omgevallen cryptobank Celsius 12 jaar cel in om fraude

NEW YORK (ANP/AFP) - De oprichter en voormalig topman van de failliete cryptobank Celsius Alexander Mashinsky is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij had in december schuld bekend aan beleggingsfraude. De straf werd opgelegd door een rechter in New York en behoort tot een van de langste straffen die voortkomen uit de ineenstorting van de cryptomarkten in 2022.

Het Amerikaanse Celsius ging drie jaar geleden failliet na de teloorgang van een belangrijke stablecoin, een cryptomunt die is gekoppeld aan een traditionele munt. Het bedrijf werd populair door hoge rentes te betalen op cryptobeleggingen. Op het hoogtepunt eind 2021 had Celsius ruim een miljoen klanten en beheerde het meer dan 25 miljard dollar aan activa.

Bestuurders van de cryptobank hebben volgens de aanklacht meer dan 4 miljard dollar aan klantentegoeden gebruikt om de activiteiten van het platform te financieren. Ook zou het geld zijn gebruikt om risicovolle investeringen te doen.