Rusland toont voor het eerst drones op militaire parade

MOSKOU (ANP) - Rusland heeft drones getoond tijdens de militaire parade in Moskou, ter ere van de Dag van de Overwinning. Het is volgens Russische staatsmedia voor het eerst dat dergelijke technologie op deze manier is gepresenteerd.

De drones, die een belangrijke rol vervullen in de oorlog in Oekraïne, werden op voertuigen langs het publiek gereden. Ook Russen die in Oekraïne hebben gevochten, deden volgens staatsmedia mee aan de optocht op het Rode Plein.

Er waren ook tanks en andere militaire voertuigen met wapensystemen te zien. Militaire vliegtuigen vlogen aan het einde van de parade in formatie boven Moskou. Die lieten in de lucht een rookspoor achter in de kleuren van de Russische vlag.