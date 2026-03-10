Zo lang blijft je ex nog in je hoofd zitten volgens psychologen

Een liefdesrelatie is intens. Je deelt geheimen met elkaar, maakt mooie en minder mooie dingen mee en elke avond kruip je weer bij elkaar in bed. Eigenlijk is het dus niet zo gek dat je er nog jaren mee zit als het misloopt.

Zelfs wanneer een relatie op een respectvolle manier eindigt, kan de nasleep zwaar zijn. Mensen voelen verdriet, opluchting, verwarring of woede. Ze kunnen zich emotioneel uitgeput voelen en het idee hebben dat ze nog niet klaar zijn met de verwerking. Eén ding is zeker: elke relatiebreuk wordt onderdeel van iemands persoonlijke geschiedenis.

De mentale band blijft bestaan

Een belangrijke reden waarom een breakup zo moeilijk kan zijn, is dat er meer wordt verbroken dan alleen het contact. Tijdens een relatie ontstaat namelijk een sterke psychologische band: een zogenoemd hechtingssysteem.

Hechting is meer dan een gevoel. Het is een soort regulatiesysteem dat helpt om stress te verminderen. Wanneer iemand slecht nieuws krijgt of zich verdrietig voelt, zoeken mensen vaak automatisch steun bij hun partner. Als die steun komt, voelen ze zich weer rustiger.

In de loop van een relatie raakt het brein gewend aan dat patroon. Bij stress, verdriet of onzekerheid verschijnt de partner bijna automatisch in gedachten als bron van steun.

Hoe lang duurt het om echt los te laten?

Een veelgehoorde vuistregel is dat het verwerken van een breakup ongeveer de helft van de relatie duurt. Maar daar is weinig wetenschappelijk bewijs voor.

Een nieuwe studie van onderzoekers Chong en Fraley (2026) keek daarom direct naar hoe lang de mentale band met een ex-partner blijft bestaan. Zij analyseerden enquêtes van 328 mensen die een serieuze relatie van minstens twee jaar achter de rug hadden. Gemiddeld waren de deelnemers ongeveer vijf jaar uit elkaar.

De resultaten zijn opvallend: het loslaten van een ex duurt vaak veel langer dan mensen denken. Na ongeveer vier jaar is de emotionele hechting gemiddeld pas half afgenomen.

Uiteindelijk verdwijnt die band wel. Op een gegeven moment roept een ex dezelfde emotionele reactie op als een onbekende.

Niet iedereen laat even snel los

De snelheid waarmee mensen loslaten verschilt. Mensen met een vermijdende hechtingsstijl nemen vaak sneller emotionele afstand. Mensen met een angstige hechtingsstijl blijven juist langer verbonden.

Opvallend genoeg maakte het weinig uit of iemand inmiddels een nieuwe relatie had. Een nieuwe partner vervangt de oude hechtingsband niet zomaar.

De studie laat zien dat het volkomen normaal is om nog lang aan een ex te denken. Dat zegt niets over je huidige relatie of over een verlangen om terug te gaan.

Het laat vooral zien hoe krachtig menselijke verbondenheid is. Ons brein is gebouwd om relaties vast te houden en daarom kost loslaten tijd.