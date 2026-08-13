ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dominicaanse Republiek zet ambassadepersoneel Cuba uit

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 22:20
anp130826184 1
SANTO DOMINGO (ANP/AFP) - De Dominicaanse Republiek heeft negen medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het tekent de verdere diplomatieke isolatie van Cuba in het Caribisch gebied, waar de Verenigde Staten druk uitoefenen op landen om de banden met de communistische eilandstaat te verbreken.
De Dominicaanse Republiek, zo'n 250 kilometer ten oosten van Cuba, wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Abinaders regering heeft geen uitleg gegeven bij de uitzetting van de Cubanen.
Cuba lijdt zwaar onder de politiek en vooral ook economische druk die wordt opgelegd door de Amerikanen. Er komen nauwelijks goederen naar het eiland en elektriciteit is schaars.
Donderdag vierde Cuba desalniettemin de honderdste geboortedag van de revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die tien jaar geleden overleed. Zijn broer Raúl Castro (95) verscheen voor het eerst in maanden in het openbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

kringen-hoogste-lonen-hero

Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

shutterstock_2486330959

Dít zijn 10 simpele en alledaagse gewoontes die je bankrekening laten groeien

shutterstock_2758878175

Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

100430425_m

Eenzaam in een relatie: vijf signalen dat je emotioneel verwaarloosd wordt door je partner

Loading