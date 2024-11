Optimistisch geluid uit China over handelsgesprekken met EU

BEIJING (ANP) - China en de Europese Unie hebben "technische overeenstemming" bereikt op een aantal punten in hun gesprekken over het verminderen of terugdraaien van importheffingen die de EU heeft opgelegd voor in China geproduceerde elektrische voertuigen. Dat volgt volgens persbureau Bloomberg uit een bericht op socialemediaplatform Weibo van een account dat is gelieerd aan de Chinese staatszender CCTV.

De spanningen tussen de EU en China zijn de laatste tijd opgelopen nadat het landenblok een onderzoek was gestart naar de import van elektrische voertuigen. Volgens de Europese Commissie profiteren Chinese autofabrikanten van fikse staatssubsidies, die de concurrentiepositie van Europese fabrikanten bemoeilijken. Daarop heeft de EU de importheffingen op elektrische auto's uit China verhoogd, soms tot tientallen procenten.

Beide partijen onderzoeken nog of ze het eens kunnen worden over een complexe regeling om prijzen en exportvolumes te beheersen, waardoor de tarieven weer zouden kunnen worden afgebouwd. China en het handelsblok voerden daarover gesprekken van 2 tot 7 november. Daarna verklaarden ze "technische vooruitgang" te hebben geboekt en verder te zullen onderhandelen.