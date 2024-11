Kiescommissie bevestigt winst regeringspartij Georgië

TBILISI (ANP/AFP) - De kiescommissie in Georgië heeft bij bekendmaking van de definitieve verkiezingsuitslag de omstreden overwinning bevestigd van regeringspartij Georgische Droom. Die kreeg volgens de officiële uitslag bijna 54 procent van de stemmen, een samenwerkingsverband van pro-westerse oppositiepartijen bleef steken op circa 38 procent.

Onenigheid over de uitslag leidt in Georgië tot veel spanning. De oppositie omschrijft de uitslag als frauduleus en weigert plaats te nemen in het nieuwe parlement. Westerse landen hebben opgeroepen tot een onderzoek naar onregelmatigheden bij de parlementsverkiezingen in het land, dat tussen Turkije en Rusland ligt.

De onrust kwam ook tot uiting in aanloop naar de bekendmaking van de uitslagen. De voorzitter van de kiescommissie kreeg toen zwarte verf in het gezicht gegooid en honderden aanhangers van de oppositie demonstreerden bij het kantoor van de commissie.

De premier zegt dat de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen en dat het parlement gewoon bijeenkomt. De oppositie heeft al aangekondigd dan massale protesten te willen houden.