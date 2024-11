'Gezellig' druk in Vianen voor intocht Sinterklaas

VIANEN (ANP) - In Vianen begint het zaterdagochtend "gezellig druk" te worden, met een toestroom van bezoekers die naar de historische vestingstad zijn gekomen voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Dat laat een woordvoerster van de overkoepelende gemeente Vijfheerenlanden weten." Op sommige plekken wordt het al heel druk, zoals bij de plek waar Sinterklaas aankomt en bij het hoofdpodium. Maar er kunnen zeker nog mensen bij."

Volgens de woordvoerster is het weer in Vianen goed. "Droog, een beetje grijs, wel fris." Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden meldde zaterdagochtend over het weerbericht op X: "Ziet er top uit voor straks bij Sinterklaas!"

Fröhlich ontvangt Sinterklaas rond het middaguur in de Passantenhaven in Vianen. Daarna volgt een wandeling door de binnenstad. De gemeente Vijfheerenlanden gaf eerder deze week aan zo'n 20.000 bezoekers te verwachten bij de intocht. "Er is geen enkele reden dat het er geen 20.000 worden", zegt de woordvoerster nu. "Het wordt een groot feest, we gaan ervan uit dat ze allemaal komen."