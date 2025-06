Opvolger Switch meteen al voor hoge prijzen op Marktplaats

AMSTERDAM (ANP) - De Switch 2 wordt al voor honderden euro's extra aangeboden op Marktplaats, terwijl de donderdag uitgekomen console van Nintendo nog in winkels verkrijgbaar is. Een woordvoerder van MediaMarkt laat weten dat de verkoop hard gaat. Maar volgens hem was er rond het middaguur nog voorraad in de winkels.

"Bij dit soort producten is er altijd extra veel drukte. Het verschilt een beetje per winkel. In België gingen sommige winkels speciaal eerder open. Daar was hij in het eerste uur al uitverkocht", aldus de zegsman. Online is de nieuwe Switch al niet meer te verkrijgen bij MediaMarkt.

Ervaring met eerdere spelcomputers leert dat ze na enkele dagen helemaal uitverkocht kunnen zijn. MediaMarkt verwacht over tweeënhalve week wel een nieuwe levering, maar die zal slechts beperkt zijn. De woordvoerder voorspelt dat de komende twee maanden de vraag naar de Switch 2 groter zal zijn dan het aanbod.

Op Marktplaats worden soms hoge prijzen gevraagd voor de opvolger van de in 2017 verschenen Switch. Een verkoper daar legt uit "voor de zekerheid" twee consoles besteld te hebben. Een daarvan biedt hij te koop aan, in ongeopende verpakking en met originele kassabon.