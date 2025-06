NS verwacht dat dienstregeling na staking direct weer op gang is

UTRECHT (ANP) - De dienstregeling komt naar verwachting direct na de staking van het treinpersoneel weer op gang, meldt een NS-woordvoerder. Dat betekent dat de treinen vanaf zaterdag 04.00 uur weer volgens het reguliere schema gaan rijden. Dat komt volgens de woordvoerder doordat de treinen bij een 24 uursstaking precies op de juiste plek staan om weer door te gaan.

De NS-medewerkers van regio Midden staken vanaf vrijdag 04.00 uur. Die regio beslaat het gebied rond Utrecht, een belangrijke spil in het spoornet, waardoor NS-treinen in heel het land niet rijden. Er worden geen bussen ingezet, omdat in een bus vijftig mensen passen en in een trein duizend, dus daar valt niet tegenop te rijden.

Vakbond FNV eist een loonsverhoging voor het treinpersoneel. In 2022 kregen NS-medewerkers er nog ruim 9 procent bij en in de vorige cao, die 1 maart afliep, kwamen de bonden en NS tot een loonsverhoging van gemiddeld 6,6 procent.