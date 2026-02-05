WEF onderzoekt topman Brende om contacten met Epstein

DAVOS (ANP/AFP) - De organisatie achter het World Economic Forum (WEF) dat jaarlijks in het Zwitserse Davos wordt gehouden, gaat onderzoek doen naar het contact tussen WEF-topman Børge Brende en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Brende zou namelijk drie keer hebben deelgenomen aan zakelijke diners waarbij Epstein aanwezig was en ook contact met hem hebben gehad via e-mail en sms.

Het WEF zegt opheldering te willen over die contacten die recent aan het licht zijn gekomen. "Met het oog op deze interacties heeft het bestuur aan het audit- en risicocomité gevraagd naar de zaak te kijken, waarop dat vervolgens besloot een onafhankelijk onderzoek te beginnen."

Brende zou zelf hebben uitgelegd dat hij Epstein heeft gezien op zakelijke bijeenkomsten, maar dat hij niet op de hoogte was van diens zedenmisdrijven. Brende had naar eigen zeggen beter onderzoek naar Epstein moeten doen en het spijt hem dat hij dit niet heeft gedaan.