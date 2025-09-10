ECONOMIE
Trump-activist Charlie Kirk overleden na schietpartij

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 22:50
OREM (ANP) - De Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk is overleden nadat hij was neergeschoten tijdens een evenement op de Utah Valley University, meldt president Trump op Truth Social.
De 31-jarige Kirk gaf een presentatie toen er schoten werden gelost. Op beelden die online circuleren is te zien dat hij werd getroffen in zijn hals.
Kirk gold als een invloedrijke figuur onder Trump-aanhangers. Hij trad regelmatig op als commentator in tv-programma's als Fox News en hij had veel volgers op sociale media. Trump heeft Kirk vaak geprezen omdat hij jongeren ervan zou hebben weten te overtuigen op de Republikein te stemmen bij de presidentsverkiezingen.
