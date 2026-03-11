Orderboek defensieconcern Rheinmetall groeit hard

DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft zijn orderboek vorig jaar hard zien groeien naar een nieuw record. Door de grote investeringen in Europa in herbewapening ontvangt het bedrijf veel opdrachten. Volgens Rheinmetall was het orderboek eind vorig jaar 63,8 miljard euro waard. Dat is een toename van 36 procent vergeleken met een jaar eerder.

Rheinmetall is onder meer producent van de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en ook een grote munitieleverancier, waaronder artilleriegranaten. Door de oorlog in Oekraïne vergroten landen hun defensiebudgetten en er worden ook veel wapens en munitie naar Oekraïne gestuurd voor de strijd tegen het Russische leger.

De omzet bedroeg vorig jaar bijna 10 miljard euro. Het bedrijf uit Düsseldorf denkt dat de omzet dit jaar zal stijgen naar 14 miljard tot 14,5 miljard euro. Daarnaast werd in 2025 ook een record gevestigd bij de operationele winst. Voor dit jaar voorziet Rheinmetall verdere verbetering van de winstgevendheid.