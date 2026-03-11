Basketballer Adebayo noteert op een na hoogste score ooit in NBA

MIAMI (ANP/RTR) - Basketballer Bam Adebayo heeft dinsdag het op een na hoogste puntenaantal in een duel genoteerd. De 28-jarige speler van Miami Heat maakte 83 punten in het gewonnen thuisduel met Washington Wizards (150-129). Daarmee overtrof de Amerikaan de 81 punten van Kobe Bryant in een duel in 2006, maar bleef hij ver verwijderd van de score van 100 punten van Wilt Chamberlain uit 1962.

Adebayo verbrak wel het record van meeste rake vrije worpen. Hij benutte 36 van zijn 43 pogingen. Chamberlain en Adrian Dantley hadden het record in handen met 28 rake vrije worpen.