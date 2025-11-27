Organisator dopingspelen naar de beurs in New York

NEW YORK (ANP) - De organisator van Enhanced Games krijgt een beursnotering in New York. Enhanced Games is een omstreden sportevenement waarin doping en andere verboden hulpmiddelen zijn toegestaan. De beursintroductie vindt plaats via een fusie van het bedrijf met het lege beursfonds A Paradise.

A Paradise is een zogeheten SPAC, een beursgenoteerd investeringsfonds dat geld ophaalt om een bestaand bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven. De transactie waardeert het gecombineerde bedrijf op 1,2 miljard dollar. De samenvoeging levert Enhanced naar verwachting tot 200 miljoen dollar op.

De eerste editie van het sportevenement wordt in mei 2026 gehouden in Las Vegas. Op het programma staan competities in zwemmen, atletiek en gewichtheffen. Er valt voor de deelnemers veel geld te verdienen. Onder meer Donald Trump jr. staat achter het initiatief. Critici spreken echter van een freakshow. Ook waarschuwde de Dopingautoriteit in Nederland voor het "gevaarlijke" initiatief.