Wetenschappers willen bescherming betrouwbare klimaatinformatie

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet zich inzetten voor betrouwbare informatie over het klimaat, vinden meer dan 120 wetenschappers. Ze roepen de formerende partijen D66 en CDA op tot maatregelen "die de kwaliteit van klimaatinformatie beschermen", zowel online als offline.

De onderzoekers pleiten onder meer voor het waarborgen van onafhankelijke, betrouwbare journalistiek. Ze willen ook dat in het onderwijs aandacht aan klimaatverandering wordt besteed. "Betrouwbare kennis over duurzaamheid en het klimaat is essentieel voor toekomstige generaties." De overheid zou burgers ook zelf moeten uitleggen "wat er verandert en waarom bepaalde maatregelen nodig zijn".

"De betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van informatie waar Nederlanders dagelijks aan worden blootgesteld - online, op straat en in de nieuwsmedia - staat steeds meer onder druk", schrijven de wetenschappers. "Welke politieke kleur het kabinet straks ook krijgt, iedere burger in Nederland heeft recht op een betrouwbare informatie-omgeving."

Klimaatpanel IPCC

De brief aan de partijen en informateur Sybrand Buma is onder meer ondertekend door Leo Meyer en Tinus Pulles, experts die hebben bijgedragen aan rapporten van klimaatpanel IPCC. Ook twee hoogleraren die zelf in het kabinet hebben gezeten, steunen het initiatief: oud-minister Jacqueline Cramer en oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg.

Ook de bescherming van mensen die deelnemen aan het publieke debat verdient volgens de briefschrijvers aandacht. Ze wijzen erop dat wetenschappers, journalisten, politici, bestuurders en mensen die voor maatschappelijke organisaties werken steeds vaker te maken hebben met intimidatie, haat of bedreigingen. "Dit heeft een afschrikkend effect, ondermijnt de informatie-integriteit en verarmt het publieke debat."