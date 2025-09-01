Oud-FNV-voorzitter Elzinga: jammer dat ik de kans niet krijg

UTRECHT (ANP) - Oud-FNV-voorzitter Tuur Elzinga vindt het jammer dat hij zich niet opnieuw kandidaat kan stellen voor het voorzitterschap van de grootste vakbond van Nederland. De tijdelijke toezichthouders hebben besloten dat de laatstgekozen bestuursleden van het FNV-bestuur geen kandidaat meer zijn voor het nieuwe bestuur, inclusief het voorzitterschap.

"In een democratische vereniging horen wat mij betreft de leden het laatste woord te hebben", reageert Elzinga op dat besluit. "De FNV bewaar ik in mijn hart. Ik had daarom graag voor een nieuwe termijn van vier jaar het vertrouwen van de FNV-leden gevraagd en ik vind het jammer dat ik die kans niet krijg."

Elzinga werd in 2021 voorzitter van de vakbond en afgelopen maart verstreek zijn termijn. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter, waarvoor hij zich kandidaat had gesteld, zijn meermaals uitgesteld. Hij zegt nog niet te weten of hij in een andere functie dan voorzitter of bestuurslid binnen de vakbond actief blijft.