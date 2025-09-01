ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-FNV-voorzitter Elzinga: jammer dat ik de kans niet krijg

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 11:45
anp010925089 1
UTRECHT (ANP) - Oud-FNV-voorzitter Tuur Elzinga vindt het jammer dat hij zich niet opnieuw kandidaat kan stellen voor het voorzitterschap van de grootste vakbond van Nederland. De tijdelijke toezichthouders hebben besloten dat de laatstgekozen bestuursleden van het FNV-bestuur geen kandidaat meer zijn voor het nieuwe bestuur, inclusief het voorzitterschap.
"In een democratische vereniging horen wat mij betreft de leden het laatste woord te hebben", reageert Elzinga op dat besluit. "De FNV bewaar ik in mijn hart. Ik had daarom graag voor een nieuwe termijn van vier jaar het vertrouwen van de FNV-leden gevraagd en ik vind het jammer dat ik die kans niet krijg."
Elzinga werd in 2021 voorzitter van de vakbond en afgelopen maart verstreek zijn termijn. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter, waarvoor hij zich kandidaat had gesteld, zijn meermaals uitgesteld. Hij zegt nog niet te weten of hij in een andere functie dan voorzitter of bestuurslid binnen de vakbond actief blijft.
Vorig artikel

Rode Kruis: hulpverlening lastig in aardbevingsgebied Afghanistan

Volgend artikel

Benoot na seizoen van Visma - Lease a Bike naar Decathlon

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten