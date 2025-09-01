ECONOMIE
Benoot na seizoen van Visma - Lease a Bike naar Decathlon

Sport
door anp
maandag, 01 september 2025 om 12:00
anp010925091 1
LA MOTTE-SERVOLEX (ANP) - Tiesj Benoot vertrekt aan het einde van het jaar bij de Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike. De 31-jarige Belg gaat de komende drie jaar rijden voor Decathlon CMA CGM, het huidige Decathlon-AG2R. Dat maakte de Franse ploeg bekend.
"Ik ben erg blij dat ik in 2026 bij Decathlon CMA CGM aan de slag ga", zei Benoot op de site van zijn nieuwe ploeg. "Het is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, binnen een ambitieus team waar ik me verder kan ontwikkelen."
Benoot arriveerde in 2022 bij Visma - Lease a Bike. Hij won twee jaar geleden Kuurne-Brussel-Kuurne.
