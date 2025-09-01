ECONOMIE
Rode Kruis: hulpverlening lastig in aardbevingsgebied Afghanistan

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 11:43
anp010925088 1
DEN HAAG (ANP) - De situatie na de zware aardbeving in de Afghaanse provincie Kunar is zorgwekkend. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Het gebied is erg uitgestrekt en moeilijk bereikbaar. "De hulp bestaat nu vooral uit het meehelpen zoeken naar mensen onder het puin en ze in veiligheid brengen."
In de getroffen regio zijn hulpverleners van de Rode Halve Maan aanwezig om slachtoffers te helpen. Maar hen bereiken is lastig. Een enorm gebied met veel dorpen moet worden uitgekamd. "Het zal lang duren om iedereen te lokaliseren en duidelijkheid te hebben over wie er vermist is."
Wat de precieze omvang van de schade is, is op dit moment nog niet te zeggen. Hulpverleners ter plekke bekijken dat nu. "Maar wat we nu weten is dat de schade enorm is. De aardbeving vond rond middernacht plaats, toen veel mensen thuis waren. De huisjes zijn zwak, gebouwd met leem. Het land kende al veel ontheemden, die groep is nu nog groter geworden."
