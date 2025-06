APELDOORN (ANP) - Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn is door de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam benoemd tot tijdelijk lid van de raad van toezicht van vakbond FNV. Aanleiding is de crisis binnen de bond, heeft de gemeente in een persverklaring bekendgemaakt. Heerts, die in het verleden voorzitter was van FNV, moet samen met oud-minister en voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher de rust terugbrengen en verkiezingen organiseren voor een nieuw bestuur.