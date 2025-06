Red Bull - Bora-hansgrohe met Van Dijke en Van Poppel naar Tour

NIEDERNDORF (ANP) - Red Bull - Bora-hansgrohe start met Mick van Dijke en Danny van Poppel in de Tour de France. De twee Nederlanders behoren tot de acht renners in de selectie van de ploeg die op 5 juli aan de start staat in het Franse Lille.

Red Bull - Bora-hansgrohe heeft met de Sloveen Primoz Roglic en de Duitser Florian Lipowitz twee klassementsrenners. Roglic moest eerder dit voorjaar opgeven in de Giro d'Italia. Lipowitz eindigde achter Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard als derde in het Critérium du Dauphiné.

Van Poppel en Van Dijke moeten de Belgische sprinter Jordi Meeus aan ritsucces in de massasprints helpen. De Tourselectie bestaat verder uit de Rus Aleksandr Vlasov, de Italiaan Gianni Moscon en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie.

Israel - Premier Tech start in de Tour de France met de Canadese klimmer Michael Woods en de Duitse sprinter Pascal Ackermann. De twee renners krijgen de hulp van de Britten Jake Stewart en Joseph Blackmore, de Kazach Alexei Loetsenko, de Canadees Guillaume Boivin, de Let Krists Neilands en de Fransman Matis Louvel.