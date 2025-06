Verstappen voor het eerst zonder vaste race-engineer Lambiase

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk voor het eerst sinds zijn entree bij Red Bull in 2016 een andere race-engineer. Zijn vaste gesprekspartner Gianpiero Lambiase ontbreekt om privéredenen. Simon Rennie neemt de plek over van Lambiase en voert het overleg met de viervoudig wereldkampioen over de boordradio. Red Bull bevestigde het nieuws aan diverse media.

Verstappen triomfeerde al vijf keer op de Red Bull Ring, het circuit in Spielberg. De Limburger won in 2018, 2019, 2021 en 2023 de Grote Prijs van Oostenrijk. In coronajaar 2021 won hij ook de Grote Prijs van Stiermarken op hetzelfde circuit. Vorig jaar ging de zege naar George Russell in de Mercedes.

Red Bull heeft enkele upgrades doorgevoerd in de auto van Verstappen, onder meer de vloer is aangepast. Hij hoopt dat de wijzigingen hem sneller maken. In de WK-stand staat Verstappen derde met 155 punten, 43 punten minder dan kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren.