Oud-Jumbo-baas zegt dat zijn vertrouwen na strafzaak is geschaad

GRONINGEN (ANP) - Het vertrouwen van oud-Jumbo-topman Frits van Eerd in anderen is aangetast door de rechtszaak die het Openbaar Ministerie tegen hem voert. Dat zei hij bij het slot van de behandeling van de strafzaak, waarin hij wordt verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Van Eerd ontkent alle aantijgingen.

"In mijn werkzame leven hebben mensen mij altijd vertrouwd. Ik heb ook altijd vertrouwen in de mensen om mij heen gehad", zei Van Eerd. Hij zei ook dat dit vertrouwen tegen hem heeft gewerkt, omdat hij met hoofdverdachte Theo E. omging. "Die omgang met Theo, dat is een heel grote fout van mij geweest. Daardoor sta ik hier. Het heeft mijn vertrouwen beschadigd."

Ook bedreigingen en pogingen tot afpersing van anderen hebben zijn vertrouwen geschaad, zei Van Eerd geëmotioneerd toen hij het laatste woord kreeg in de rechtszaal in Groningen.