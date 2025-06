China rijgt de groene records aan elkaar: elke seconde bijna 100 zonnepanelen erbij

China lijkt niet te stoppen in zijn opmars als wereldleider in groene energie. Alleen al in mei installeerde het land zoveel zonnepanelen en windturbines, dat het genoeg stroom kan opwekken voor heel Polen. En dat is nog maar een fractie van de cijfers van dit jaar.

Tussen januari en mei voegde China maar liefst 198 gigawatt (GW) aan zonne-energie en 46 GW aan windenergie toe aan zijn netwerk. Samen kunnen deze installaties net zoveel elektriciteit opwekken als heel Indonesië of Turkije – twee landen met elk meer dan 270 miljoen inwoners.

Alleen al in mei kwam daar nog eens 93 GW aan zonne-energie bij, goed voor bijna 100 zonnepanelen per seconde. Windenergie groeide in die maand met 26 GW, ofwel zo’n 5.300 nieuwe windturbines. Analist Lauri Myllyvirta rekende uit dat de opbrengst van die maand gelijkstaat aan het elektriciteitsverbruik van landen als Zweden, de Verenigde Arabische Emiraten of Polen.

Klimaattop op de achtergrond

De recordinstallaties vonden plaats terwijl Amerikaanse en Chinese klimaatdeskundigen in Beijing samenkwamen voor informele klimaatoverleggen. De spanningen tussen de VS en China over klimaatbeleid bestaan al jaren, vooral sinds Donald Trump als president uit het klimaatakkoord van Parijs stapte. Hij beschuldigde China ervan “onbeperkt te vervuilen” terwijl de VS zou moeten inbinden.

Ondertussen blijft China wereldwijd de grootste uitstoter van broeikasgassen, maar ook de grootste producent én installateur van schone energie. De totale Chinese zonnecapaciteit is inmiddels de grens van 1000 GW gepasseerd, wat neerkomt op de helft van alle zonnepanelen wereldwijd.

Groeistuip of groeipijn?

President Xi Jinping ziet de overgang naar groene energie als een kans om de stagnerende economie nieuw leven in te blazen. In april benadrukte hij dat China in vijf jaar tijd “de grootste en meest complete industrie voor nieuwe energie ter wereld” heeft opgebouwd. Daarmee bedoelt hij niet alleen zonne- en windenergie, maar ook bijbehorende technologie zoals batterijen.

Toch kent deze groene revolutie ook een keerzijde. Door hevige concurrentie en prijsdruk verkopen veel bedrijven zonnepanelen onder de kostprijs. In het eerste kwartaal van 2025 leden de vijf grootste zonnebedrijven samen een verlies van ruim 8 miljard yuan (meer dan 1 miljard euro). Volgens een topman uit de sector verkeert de industrie zelfs in een “doodsspiraal”.

De vraag is nu: kan China deze groene sprint volhouden – of dreigt de motor vast te lopen?