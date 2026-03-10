ECONOMIE
Oud-KLM-baas Pieter Elbers per direct weg bij IndiGo na problemen

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:29
anp100326135 1
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - Voormalig KLM-topman Pieter Elbers is per direct gestopt als topman van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Dat heeft InterGlobe Aviation, het concern achter de maatschappij, dinsdag bekendgemaakt.
Enkele maanden terug kampte IndiGo met grote chaos. De maatschappij schrapte duizenden vluchten in India door roosterproblemen. Die gaten in de planning ontstonden nadat de wettelijk verplichte rusttijden voor piloten waren verruimd. Na die problemen stelde de Indiase toezichthouder voor burgerluchtvaart dat Elbers had "gefaald in zijn plicht" om tijdig maatregelen te nemen.
