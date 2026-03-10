ECONOMIE
Schepen tanken minder brandstof door hoge dieselprijs

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 14:32
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 14:44
Binnenvaartschepen tanken deze week minder brandstof door de flink gestegen dieselprijs, merken de zogeheten bunkerstations. Deze stations, waar binnenvaartschepen brandstof inslaan, hadden het een week eerder juist veel drukker dan normaal.
"Een week geleden op maandag was het een gekkenhuis", vertelt een medewerker van OK Slurink, dat meerdere bunkerstations in het land heeft. "Ook schepen die niet leeg waren, wilden de tank toch gevuld hebben. Het was rennen en vliegen voor ons. Sindsdien is het een stuk rustiger."
Dat merkten ze ook bij Bunkerstation Delta in Dordrecht en bij het bunkerstation van Terlouw in Capelle aan den IJssel. "Vorige week was het drukker dan normaal. Nu is het rustiger", vertelt financieel directeur van Bunkerstation Delta in Dordrecht Leendert Romijn.
Romijn verwacht dat de schepen binnenkort wel weer zullen komen, want "op water doet die het niet". Dat verwachten ze bij OK Slurink ook, "maar als de prijs zo blijft, gaan de tanks dan niet vol", verwacht hij.
