Oud-Rabobank-topman Draijer wordt commissaris bij Ahold Delhaize

ZAANDAM (ANP) - Oud-Rabobank-topman Wiebe Draijer is toegetreden tot de raad van commissarissen van winkelconcern Ahold Delhaize. Het moederbedrijf van Albert Heijn, bol en Etos droeg hem in juni voor als commissaris en aandeelhouders hebben daar vrijdag mee ingestemd. Draijer volgt vanaf oktober Peter Agnefjäll op als voorzitter van de toezichthoudende raad, maakte Ahold Delhaize bekend.

Draijer leidde van 2014 tot 2022 Rabobank. Hij is momenteel ook voorzitter van de raad van commissarissen van luchtvaartmaatschappij KLM.

Agnefjäll treedt op 1 oktober terug uit de raad van commissarissen. Hij maakte daar sinds april 2019 deel van uit en werd in 2021 president-commissaris.