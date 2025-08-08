Grensdienst zag dit jaar minder illegale oversteken naar EU

WARSCHAU (ANP) - Het aantal mensen dat zonder de juiste papieren de Europese Unie binnenkomt, is verder gedaald. De Europese grensbewakingsdienst Frontex meldt een daling van 18 procent in de eerste zeven maanden van dit jaar. Over heel 2024 was ook al een daling te zien.

Frontex telde van januari tot en met juli 95.200 illegale oversteken, blijkt uit voorlopige cijfers. Het gaat voornamelijk om mensen die via het Middellandse Zeegebied reisden. De oostelijke route, rond Griekenland, werd minder gebruikt dan voorheen. Daar is wel een nieuwe route ontstaan vanuit Oost-Libië naar Kreta. Westelijkere routes over zee werden juist meer gebruikt.

Er zijn procentueel veel minder mensen richting Europa gekomen via de Westelijke Balkan, de grenzen met Belarus, Moldavië, Oekraïne en Rusland (de oostelijke landsgrenzen) en via de Canarische Eilanden.

Middellandse Zee

Het aantal oversteken richting het Verenigd Koninkrijk nam het sterkst toe, met 26 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het ging om ruim 41.000 mensen.

De meeste mensen die in de Frontex-cijfers terugkomen, waren afkomstig uit Bangladesh, Egypte en Afghanistan. Verschillende groepen reizen wel via verschillende routes.

De route over de Middellandse Zee is erg gevaarlijk. Dit jaar zijn daar volgens een database van VN-migrantenorganisatie IOM al 949 mensen vermist geraakt en vermoedelijk om het leven gekomen. Het overgrote deel verdween op de centrale route, waar mensen veelal richting Italië vertrekken vanuit Libië. Op die route telde Frontex 36.683 oversteken.