Raad voor de rechtspraak: zorgen over zorgvuldigheid wetgeving

De Raad voor de rechtspraak maakt zich zorgen over de zorgvuldigheid van het wetgevingsproces. In het jaarverslag over 2025 geeft de raad aan dat "de kwaliteit van het wetgevingsproces onder druk staat". Daardoor zou de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van wetten in het gedrang komen.

De Raad voor de rechtspraak is onderdeel van de rechterlijke macht, maar doet zelf geen uitspraken. De raad zorgt er onder meer voor dat rechters goed hun werk kunnen doen en is daarnaast een "onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering".

De raad geeft de regering ook advies bij wetgeving en doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. Dat gebeurde nooit eerder zo vaak als vorig jaar. De raad gaf toen 73 wetadviezen uit, in vergelijking met 43 in 2024.

Toch is het volgens de organisatie in de praktijk niet vanzelfsprekend gebleken dat de regering beroep doet op de adviestaak van de raad, terwijl dit wel wettelijk vastgelegd is. Ook krijgt de raad vaak te kort de tijd om adviezen uit te brengen, staat in het jaarverslag.