Oud-topman ABN AMRO wordt commissaris bij Van Lanschot Kempen

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:27
anp280825133 1
AMSTERDAM (ANP) - Robert Swaak, de eerder dit jaar vertrokken topman van ABN AMRO, wordt commissaris bij vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen. Zijn voordracht werd donderdag bekendgemaakt.
In een persbericht wordt Swaak geroemd om zijn "brede bestuurlijke ervaring in de financiële sector". Aandeelhouders moeten nog wel hun goedkeuring geven. Daarvoor is er op 16 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is volgens Van Lanschot Kempen al akkoord.
Swaak was van 2020 tot april dit jaar de hoogste baas bij ABN AMRO. De aankondiging van zijn vertrek bij die bank kwam vorig jaar onverwacht, omdat hij eerder in 2024 nog was herbenoemd voor een nieuwe termijn. Zelf verklaarde hij dat het een "heel normaal gebruik" is om aan het begin van een tweede termijn met de commissarissen te praten over je opvolging en de timing daarvan.
De 64-jarige Swaak werkte eerder meer dan 25 jaar bij accountants- en adviesconcern PwC.
