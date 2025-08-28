ECONOMIE
VK ontbiedt Russische ambassadeur na aanval op Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:24
LONDEN (ANP) - Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur ontboden na de zware luchtaanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Onder meer een gebouw van een Britse overheidsorganisatie liep schade op.
"De aanvallen van Poetin afgelopen nacht hebben burgers gedood, huizen verwoest en gebouwen beschadigd, waaronder die van de British Council en de EU-delegatie", meldt minister van Buitenlandse Zaken David Lammy op X. "Het doden en de vernietiging moeten stoppen."
De British Council meldt dat een bewaker gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. De cultuur- en onderwijsorganisatie deelde op X beelden van de schade aan het gebouw, die het als aanzienlijk omschreef.
Bij de aanval met drones en raketten vielen volgens Oekraïense media in Kyiv zeker achttien doden, onder wie ook meerdere kinderen. De Britse premier Keir Starmer reageerde ook boos en verweet de Russische leider Poetin "de hoop op vrede te saboteren" met "zinloze aanvallen".
Tbs voor vrouw die zoon van balkon gooide

Oud-topman ABN AMRO wordt commissaris bij Van Lanschot Kempen

