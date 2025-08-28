Kenniscentra: stikstofplannen ministeriële commissie onvoldoende

De stikstofplannen van de ministeriële commissie zijn niet concreet, effectief of realistisch genoeg om wettelijke doelen te halen. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares en de universiteit van Wageningen. In een presentatie lieten ze dit weten aan de commissie die een uitweg moet bieden uit de stikstofcrisis.

Het gesprek bij de commissie was vertrouwelijk, waardoor het advies van de kennisinstellingen niet direct naar buiten werd gebracht. In Het Financieele Dagblad beweerde minister Femke Wiersma woensdag echter dat de instellingen de plannen goed vinden. Dat lag volgens het PBL genuanceerder. Daarom heeft het planbureau de bevindingen nu wel openbaar gemaakt.

Een duidelijke visie op landbouw en natuur ontbreekt, stellen de kennisinstellingen in het advies. Zelfs als de plannen precies gaan zoals gedacht, wordt het stikstofdoel in 2030 niet gehaald. Het pakket als geheel is wel ambitieus en omvangrijk qua budget, zien ze.