Oud-topman ASML: Europa kan techachterstand met VS verkleinen

Peter Wennink, de oud-topman van ASML, denkt dat Europa de achterstand op techgebied met de Verenigde Staten kan verkleinen. Daarvoor is volgens hem wel simpelere regelgeving en een beter werkende kapitaalmarkt nodig. "Als we die zaken goed krijgen en voldoende samenwerken, kunnen we echt wel grote innovaties in Europa tot stand brengen", zegt hij in een interview met het Belgische dagblad De Tijd.

Hij vindt dat Europa vanwege de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand aankondigde voor veel handelspartners, meer moet inzetten op bedrijven en sectoren waarvan andere landen afhankelijk kunnen zijn, zoals AI. "Ik hoor soms dat we de trein gemist hebben. Natuurlijk klopt dat niet. Er ligt nog zo veel te winnen." Hij benadrukt dat Europa sterke bedrijven, mooie universiteiten en heel veel kennis en creativiteit heeft.