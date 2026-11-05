Oud-topman Volksbank wordt directeur Groningse AI-fabriek

GRONINGEN (ANP) - Voormalig topman van de Volksbank Martijn Gribnau wordt de algemeen directeur van de Nederlandse AI-fabriek in Groningen. De AI-fabriek is momenteel in opbouw en de eigen supercomputer moet begin 2028 operationeel zijn. Het Rijk, de regio en een Europees samenwerkingsverband voor supercomputers investeren samen 200 miljoen euro.

Gribnau gaf van 2020 tot 2024 leiding aan de Volksbank, de huidige ASN Bank. Sinds september 2025 is Gribnau bestuurder bij het Amerikaanse bedrijf Quant, dat AI-systemen maakt. "Martijn brengt brede bestuurlijke ervaring mee en weet hoe je AI-technologie in de praktijk bij bedrijven brengt. Daarmee kan hij onze ambities vertalen naar een organisatie die Nederlandse bedrijven en onderzoekers echt verder helpt", zegt voorzitter van de raad van toezicht Lukas Roffel.

De AI-fabriek in Groningen is onderdeel van een Europees netwerk van AI-fabrieken. Het expertisecentrum van de AI-fabriek is al wel operationeel en dat helpt bedrijven aan rekentijd bij andere Europese fabrieken. Het doel is uiteindelijk een eigen AI-fabriek in Groningen. "Straks kunnen bedrijven en onderzoekers hier in Groningen grote AI-modellen ontwikkelen en trainen", stelt Gribnau, die op 11 januari volgend jaar begint als algemeen directeur.