Tikt of borrelt je radiator, of blijft de bovenkant koud terwijl de verwarming aanstaat? Dan zit er lucht in je cv-installatie. Dat kost comfort en gas. Het meeste kun je gelukkig zelf controleren.

Stap 1: check de waterdruk

Kijk op de meter of het display van je ketel. De druk hoort tussen 1,5 en 2 bar te liggen. Zakt hij onder 1 bar, dan kan de pomp kapotgaan. Boven 3 bar kan een leiding barsten.

Is de druk te laag? Vul de installatie dan bij via de vulkraan. Hoe dat precies gaat, verschilt per ketel. Kijk daarvoor in de handleiding.

Stap 2: ontlucht de radiatoren

Zet de thermostaat laag en laat het water even afkoelen. Het water in de radiator kan heet zijn. Draai met een ontluchtingssleutel het ventiel bovenaan de radiator voorzichtig open en houd er een doekje onder. Hoor je gesis, dan ontsnapt er lucht. Komt er alleen nog water uit, draai het ventiel dan dicht.

Doe dit bij alle radiatoren, één voor één. Daarna is de druk vaak gezakt. Kijk dus opnieuw op de meter en vul zo nodig bij.

Zakt de druk telkens weer, of blijven radiatoren koud? Dan is er mogelijk een lek of een defect. Dat is werk voor de installateur.

Stap 3: plak radiatorfolie

Staat een radiator tegen een ongeïsoleerde buitenmuur? Dan verdwijnt een deel van de warmte dwars door de steen naar buiten. Reflecterende folie achter de radiator kaatst die warmte terug de kamer in.

Een rekenvoorbeeld. Per vierkante meter folie tegen een ongeïsoleerde steensmuur bespaar je ongeveer 11 kuub gas per jaar. Bij een gasprijs van 1,37 euro per kuub is dat zo'n 15 euro. Plak je 4 vierkante meter, dan scheelt dat circa 44 kuub: ruwweg 60 euro per jaar. De folie kost enkele euro's per vierkante meter, dus je hebt hem binnen één winter terugverdiend.

Staat de radiator voor enkel glas, dan loopt de besparing op tot 50 kuub per vierkante meter. Achter een geïsoleerde muur levert folie bijna niets op: ongeveer 1 kuub.

Stap 4: stel thermostaat en ketel slim in

Voor de meeste mensen is 19 graden warm genoeg. Elke graad lager scheelt ongeveer 6 procent gas.

Zet de thermostaat een uur voor het slapen op 15 graden. Het kost minder energie om 's ochtends weer op te warmen dan om de hele nacht door te stoken. Let op: dat geldt voor een cv-ketel met gewone radiatoren. Met een hybride warmtepomp verlaag je 's nachts maximaal 1 à 2 graden. Met een volledig elektrische warmtepomp verlaag je helemaal niet.

Zet ook de ketel zelf, als het kan, op 50 of 60 graden. Hij werkt dan zuiniger.

Meer weten?