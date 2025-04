Overeenstemming over cao publieke diensten in Duitsland

POTSDAM (ANP/DPA) - Werkgevers en vakbonden in Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de cao voor medewerkers van publieke diensten, zoals kinderdagverblijven, vuilnisophalers en openbaar vervoer. Dat hebben de betrokken partijen bekendgemaakt in de Duitse stad Potsdam. Daarmee komt een einde aan een reeks stakingen, waaronder op luchthavens.

Specifiek gaat het om een cao van ruim 2,5 miljoen Duitsers die werken voor overheidsdiensten bij de federale overheid en gemeenten. Hun inkomens stijgen vanaf 1 april met 3 procent en met minimaal 110 euro per maand. Op 1 mei 2026 worden de lonen met nog eens 2,8 procent verhoogd. Voor de cao van mensen die werken voor deelstaten wordt in de herfst apart onderhandeld.

In maart liepen de onderhandelingen vast na een derde onderhandelingsronde, waarna een bemiddelaar werd ingeschakeld. Voor die tijd werd al gestaakt, onder andere op Duitse luchthavens. Die legden het vliegverkeer grotendeels stil, ook van en naar Nederland.

Extra uren

Een heikel punt tijdens de onderhandelingen was onder meer de 42-urige werkweek, meldden bronnen aan persbureau dpa. Vakbonden vreesden dat werknemers onder druk zouden worden gezet om extra te werken, maar daarover is een compromis bereikt. "Niemand kan gedwongen worden om meer te werken, dat maakt deel uit van de cao", zei vakbondsleider Frank Werneke van vakbond Verdi. "Wie vrijwillig meer werkt, krijgt een toeslag voor de extra uren."

De bondsminister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser prees het akkoord. Het nieuwe cao-akkoord is volgens haar een teken van respect voor de werknemers en voor wat zij in de publieke sector presteren.