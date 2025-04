Het paleodieet bestaat helemaal niet

Het is een van de domste dieethypes van de laatste jaren: het idee dat eten als een oermens goed voor je is, oftewel het paleodieet. We wéten niet eens wat de mensen toen aten.

Het paleodieet is vooral populair bij mannen. Eten als een neanderthaler spreekt kennelijk tot de verbeelding. Het betekent volgens aanhangers van de dieettrend vooral dat je heel veel grote lappen rood vlees moet eten. En daarnaast nog wat dingen die wél gezond zijn, zoals groenten, fruit en ander onbewerkt voedsel.

Onze voorouders in de Steentijd leefden vooral van wat de natuur hen te bieden had en dat zou dus ook goed zijn voor ons, omdat het beter aansluit bij onze oorsprong. "Maar hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder informatie er beschikbaar is”, legt professor Amanda Henry uit in De Telegraaf. Ze is gespecialiseerd in de evolutie van het menselijk dieet.

Foute aanname is vooral dat er maar één oerdieet is. "Mensen leefden in verschillende omgevingen en pasten hun eetpatronen aan op wat beschikbaar was. In een regenwoud at men heel anders dan op de savanne of in een poolgebied”, aldus de hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Geen avocado's

Daarnaast aten onze voorvaderen echt niet alles wat nu onder het paleodieet valt. "Het moderne paleodieet moedigt de consumptie van avocado’s, bessen en mager vlees aan”, vertelt Henry. "Maar avocado’s komen oorspronkelijk uit Centraal-Amerika en kippen uit Zuidoost-Azië. Mensen hadden vroeger niet de mogelijkheid om deze producten in combinatie te eten. Bovendien zijn vrijwel alle voedingsmiddelen die we tegenwoordig eten afkomstig van gedomesticeerde dieren en niet van wilde beesten uit de natuur. In de loop van duizenden jaren is voedsel genetisch gemanipuleerd om voedzamer en smakelijker te zijn.”

Toch zeggen paleodiëters af te vallen en zich beter te voelen. "Wat we zien, is dat wanneer mensen bewuster met hun voeding omgaan, ze vaak afvallen”, zegt Henry. "Gewichtsverlies op zichzelf vermindert het risico op ontstekingen, diabetes en hartziekten. Maar dat betekent niet dat het paleodieet superieur is aan andere diëten, zoals het mediterrane dieet of een plantaardig dieet.”

Integendeel, het paleodieet sluit bijvoorbeeld veel volkoren producten uit (want: bewerkt). "Granen en peulvruchten zijn in veel onderzoeken juist gekoppeld aan een lager risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Daarom is het uitsluiten van complete voedselgroepen zonder goede reden totaal niet gezond”, aldus Henry.

Bron: De Telegraaf