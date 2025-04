Dit is de favoriete kleur van je hond

Zien honden de wereld in grijstinten? Niet helemaal. Hoewel onze viervoeters minder kleuren zien dan wij, blijken ze toch verrassend kieskeurig als het op kleur aankomt. Nieuw onderzoek uit India laat zien dat veel honden een duidelijke voorkeur hebben voor de kleur geel — zelfs zó sterk, dat ze liever voor een lege gele voerbak kiezen dan voor een volle bak in een andere kleur.

Honden zijn zogeheten dichromaten, wat betekent dat ze twee soorten kleurgevoelige kegeltjes in hun ogen hebben. Mensen hebben er drie en kunnen daardoor een breder kleurenpalet waarnemen. Voor honden is de wereld dus net iets minder bont: ze zien vooral blauw-, geel- en grijstinten. Rood en groen? Dat is voor hen gewoon een ander soort geel.

Maar of ze ook een voorkeur hebben voor een bepaalde kleur, was tot nu toe onduidelijk. Dankzij een team onderzoekers van het Indian Institute of Science Education and Research is daar nu meer over bekend.

Voor het onderzoek werden 450 straathonden uit India gevolgd. De wetenschappers lieten de dieren kiezen uit drie voerbakken, elk in een andere kleur die binnen hun zichtbare spectrum valt: geel, blauw en grijs. En wat bleek? Meer dan de helft van de honden (72 van de 134 in dit deel van het onderzoek) liep direct naar de gele bak. Ook als alle bakken leeg waren, bleef geel favoriet.

De voorkeur voor geel bleek zelfs zó sterk, dat honden soms liever naar een lege gele bak liepen dan naar een grijze bak waar wél voer in zat. Dat roept natuurlijk vragen op: vinden honden geel écht mooier, of is er iets anders aan de hand?

Waarom geel?

Of honden geel werkelijk als mooier ervaren, is moeilijk te zeggen. Maar dat geel opvalt, is een feit. Binnen het beperkte kleurenpalet van honden is geel een van de helderste en meest contrasterende kleuren — en dus makkelijker te herkennen.

De onderzoekers denken dat er nog een andere verklaring kan zijn: geel is misschien een vertrouwde kleur voor honden. Veel straathonden hebben een vacht die er voor soortgenoten gelig uitziet. Het zou dus kunnen dat geel voor deze honden staat voor veiligheid, herkenning of gezelschap. Een soort sociale aantrekkingskracht in kleurvorm, dus.

Toch willen de wetenschappers voorzichtig blijven met hun conclusies. Straathonden hebben andere ervaringen en voorkeuren dan honden die in huis leven. Ze roepen daarom op tot vervolgonderzoek met andere honden om te kijken of ook zij geel het vaakst kiezen.

Tot die tijd? Misschien toch maar die gele hondenbak eens proberen. Je weet maar nooit.

Bron: Libelle