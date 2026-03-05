ECONOMIE
Overheid waarschuwt Nederlandse schepen: mijd regio Iran

Economie
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 17:34
DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft Nederlandse schepen gewaarschuwd om de regio van Iran te mijden. Een woordvoerder van de kustwacht meldt dat een bericht met die strekking namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is doorgegeven aan Nederlandse reders. Meerdere updates zijn verstuurd, waarvan de precieze inhoud geheim is.
De Straat van Hormuz voor de zuidkust van Iran is een belangrijke route voor schepen die brandstoffen vanuit het Midden-Oosten vervoeren. Door de oorlog in Iran ligt het scheepvaartverkeer in de zeestraat vrijwel stil. In de Perzische Golf liggen daardoor veel schepen vast, waaronder tientallen Nederlandse.
"Er is al langer sprake van een verhoogd risiconiveau in de regio", laat een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat weten. "Indien nodig worden verdere maatregelen genomen."
