Hermans geeft niet toe aan oppositie over verhoging eigen risico

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 17:14
anp050326183 1
DEN HAAG (ANP) - Zorgminister Sophie Hermans is nog niet bereid om de verhoging van het eigen risico in de zorg aan te passen. Tijdens het debat over de begroting van haar ministerie wees de VVD-minister "uitgestoken handen" van Tweede Kamerleden af.
Meerdere oppositiepartijen vrezen dat arme mensen niet meer naar het ziekenhuis gaan, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. De minister wil eerst gaan kijken of het mijden van zorg financiële redenen heeft of dat er iets anders speelt.
Hermans stelt dat mensen geholpen kunnen worden met "een envelop met 350 miljoen euro". Dat geld is bedoeld om de zwaarste bezuinigingen in de zorg, van ongeveer 8 miljard euro, te verzachten voor mensen met weinig geld en mensen die veel zorg nodig hebben.
Volgens een groot deel van de oppositie is die 350 miljoen bij lange na niet genoeg om iedereen te helpen die dat nodig heeft. Het is ook nog niet bekend waar dat geld aan wordt uitgegeven.
