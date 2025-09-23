ECONOMIE
Overheidstekort van 3 miljard euro in eerste jaarhelft

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 7:38
DEN HAAG (ANP) - De uitgaven van de Nederlandse overheid waren in de eerste helft van 2025 3 miljard euro hoger dan de inkomsten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de overheidsfinanciën. Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat de overheid rode cijfers schrijft over een eerste jaarhelft. Halverwege 2024 was er nog een overschot van 2 miljard euro.
Het overheidstekort uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) komt op jaarbasis uit op 1,4 procent. De miljoenennota 2026 van het ministerie van Financiën gaat uit van een tekort van 25 miljard euro voor heel 2025, oftewel 2,1 procent van het bbp.
De overheidsuitgaven stegen in de eerste jaarhelft met bijna 15 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sociale uitkeringen stegen met bijna 8 miljard euro, oftewel 6 procent. Dit kwam met name door een toename van de uitkeringslasten voor de AOW en de zorg.
