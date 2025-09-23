Gemeenten eisen spoedoverleg met kabinet over asielaanpak

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten willen nog deze week overleg met het kabinet over de asielproblematiek. Dat schrijft voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan demissionair premier Dick Schoof. De koepelorganisatie zegt Schoof verantwoordelijk te houden voor het oplossen van de problemen rond de opvang van vluchtelingen.

"Het loopt uit de klauwen. Gemeentebesturen worden steeds verder belemmerd in hun werk", schrijft Dijksma in de brief, die maandagavond werd verstuurd. Als voorbeeld noemt de voorzitter raadsvergaderingen over opvang die worden verstoord, bestuurders die worden geïntimideerd en de opnieuw escalerende situatie rond Ter Apel.

In de brief geeft de VNG vijf problemen om op te lossen. Zo moet er volgens de koepelorganisatie "onmiddellijke rijksregie en bestuurlijke rugdekking" komen. Ook moet de wet- en regelgeving duidelijker. De gemeenten willen dat Schoof ze deze week informeert over de stappen die hij van plan is te zetten.