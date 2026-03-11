Overlast door staking op Brussels Airport groter dan verwacht

BRUSSEL (ANP) - De overlast door een staking op Brussels Airport is donderdag groter dan voorspeld. Vorige week werd bekend dat alle vertrekkende passagiersvluchten worden geschrapt. Daar komt meer dan de helft van alle aankomende vluchten bovenop, laat de luchthaven weten aan persbureau Belga.

In totaal treft de staking op de Belgische luchthaven 42.500 passagiers. Sinds het begin van vorig jaar had het vliegveld al zeven keer eerder te maken met acties die niets te maken hadden met een conflict met Brussels Airport of luchtvaartmaatschappijen. Dat leidde al tot 2400 geannuleerde vluchten en 275.000 minder reizigers.

De staking maakt deel uit van een nationale actiedag van vakbonden in België. Ze verzetten zich tegen een aantal hervormingen die de regeringscoalitie onder leiding van premier Bart De Wever wil doorvoeren bij de pensioenen, sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt.