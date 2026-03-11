Olieprijs blijft stijgen, overwegend verliezen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn overwegend met verliezen gesloten. De Iran-oorlog en de gevolgen voor de wereldwijde energiemarkten maakten beleggers nerveus. Het Internationaal Energieagentschap kondigde een vrijgave van een recordhoeveelheid aan olie uit noodreserves aan om de prijzen te drukken, maar dat leidde nog niet tot lagere prijzen voor de grondstof.

De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent tot 47.417,27 punten. De S&P 500 verloor 0,1 procent tot 6775,8 punten. Techbeurs Nasdaq won juist 0,1 procent tot 22.716,14 punten.

Iran maakt het scheepsverkeer door de Straat van Hormuz vrijwel onmogelijk. Via die zeestraat wordt normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijd verhandelde olie en lng vervoerd. Beleggers worden nerveus van de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van die blokkade, onder andere doordat die de inflatie kunnen opjagen.

Vrijegeven oliereserves

De prijs voor een vat Brentolie lag rond het sluiten van de beurzen in New York 5 procent hoger, op 92,16 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg 5,2 procent in prijs tot 87,76 dollar per vat.

Een kabinetslid van de regering-Trump hield overigens nog in het midden of de Verenigde Staten meedoen aan het vrijgeven van oliereserves. "Dat is aan president Trump, hij neemt de uiteindelijke beslissing", zei minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum tegen zakenzender CNBC.

Noodwet Koude Oorlog

Persbureau Bloomberg berichtte dat de regering-Trump overweegt om energiebedrijf Sable Offshore toestemming te geven voor het oppompen van olie voor de kust van Californië. Om bezwaren van die staat terzijde te schuiven zou het Witte Huis gebruik willen maken van een noodwet uit de Koude Oorlog.

Aandelen van Sable Offshore stegen na het nieuws zo hard dat de handel erin tijdelijk werd stilgelegd. Ze eindigden de sessie ruim 15 procent hoger.

Telezorgbedrijf Hims & Hers Health zette zijn opmars van de vorige twee handelsdagen voort en steeg ruim 10 procent. Beleggers zijn enthousiast over een samenwerking met farmaceut Novo Nordisk voor betaalbare afslankmedicijnen. Eerder dreigde het Deense concern nog met een rechtszaak, omdat Hims & Hers namaakversies van populaire afslankmiddelen op de markt had gezet.