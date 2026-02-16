Overleg zes EU-landen geen bedreiging, zegt voorzitter Eurogroep

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Eurogroep, Kyriakos Pierrakakis, ziet het overleg van zes lidstaten met de grootste economieën in de EU, waaronder Nederland, niet als bedreiging voor het werk van de Eurogroep. Daar bespreken de ministers van Financiën van de eurolanden vrijwel maandelijks financiële en economische kwesties. "Het is potentieel positief", zei Pierrakakis maandag na afloop van de vergadering van de Eurogroep.

"We zijn ervan overtuigd dat van elk initiatief dat convergentie kan bevorderen, mits het transparant gebeurt, een positieve kracht uitgaat", zei hij.

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje hebben maandag voor een tweede keer onderling overlegd. Dat deden zij voor het begin van de vergadering van de Eurogroep. Volgens demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) willen deze E6 echt voortgang boeken op een aantal belangrijke dossiers door "ons gewicht in de schaal te leggen", zei de minister eerder op de maandag.

Het gaat daarbij onder meer om de vorming van de kapitaalmarktunie, een initiatief van de Europese Commissie om de kapitaalmarkten binnen de Europese Unie verder te integreren.

Volgens de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil is het een tijdelijk, informeel initiatief, zo heeft hij volgens Pierrakakis maandag gezegd. Het is een aanvulling op wat er op het niveau van de Eurogroep of de EU gebeurt, vertelde Klingbeil aan zijn collega's.

Ook Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) heeft geen enkel probleem met het initiatief van de zes landen.

De Ierse minister van Financiën Simon Harris was wel kritisch. Hij vindt het onterecht dat de zes landen bij elkaar gaan zitten vanwege de omvang van hun economieën, zei hij voor het begin van de Eurogroepvergadering. Harris vindt dat een gedeelde visie leidend moet zijn om in kleiner gezelschap met elkaar te overleggen.