Macron aangekomen in India, straaljagerdeal op tafel

MUMBAI (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen in India voor een driedaags bezoek. De landen hopen een deal te sluiten over de aankoop door India van een honderdtal Dassault Rafale-gevechtsvliegtuigen.

Dinsdag ontmoet Macron eerst premier Narendra Modi, voordat hij afreist naar New Delhi voor de AI Impact Summit. Deze conferentie rond kunstmatige intelligentie trekt naar verwachting meer dan 250.000 bezoekers.

Frankrijk en India hebben de afgelopen jaren nauwe economische en militaire banden opgebouwd. India zet die contacten in toenemende mate in om voor zijn defensie minder afhankelijk te worden van Rusland. Met de Rafale-deal is mogelijk 30 miljard euro gemoeid.