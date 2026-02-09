Overnamebod zet InPost in de schijnwerpers op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het Poolse postkluisjesbedrijf InPost stond maandag in de schijnwerpers op het Damrak na een overnamebod van een consortium onder leiding van investeerder Advent en pakketvervoerder FedEx. Met die deal is een bedrag gemoeid van 7,8 miljard euro. InPost, een AEX-fonds, eindigde 13,5 procent hoger.

Het bod per aandeel bedraagt 15,60 euro in contanten. De slotkoers van InPost op vrijdag was 13,30 euro. Het bestuur raadt de aandeelhouders aan in te stemmen met het bod. De overname moet in de tweede helft van volgend jaar worden afgerond, waarna het bedrijf van de beurs verdwijnt. De onderneming maakte begin januari al bekend een overnamevoorstel te hebben ontvangen zonder de naam van de bieder te noemen.

De Europese beurshandel kreeg in de laatste handelsuren steun van hogere koersen op Wall Street. De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 999,03 punten. Vrijdag won de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap klom 1 procent tot 1010,73 punten. Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,2 procent.

Dsm-firmenich

Dsm-firmenich viel maandag op bij de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het voedings- en gezondheidsbedrijf verkoopt de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) aan investeerder CVC. Dsm-firmenich verwacht 1,2 miljard euro te ontvangen uit de verkoop en houdt een belang van 20 procent in de afgestoten tak, waarvoor zo'n 8000 mensen werken. Het aandeel zakte 5,2 procent. CVC, dat ook deel uitmaakt van de AEX, klom 1,9 procent.

Unilever zakte 1,8 procent. Het levensmiddelenconcern werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.

Aperam

In de MidKap ging Aperam (plus 2,9 procent) verder omhoog. De roestvrijstaalproducent won vrijdag al bijna 12 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Deutsche Bank schroefde het koersdoel voor Aperam flink op en handhaafde het koopadvies.

NX Filtration steeg 13,6 procent. Het waterzuiveringsbedrijf zag de omzetgroei in de tweede helft van 2025 versnellen. De overstap naar een nieuwe fabriek zorgde volgens het bedrijf voor lagere kosten en minder verlies. Volgens topman Floris Jan Cuypers is NX Filtration op de goede weg om de doelen voor groei en winstgevendheid te halen.

Novo Nordisk won 5,3 procent in Kopenhagen. Het bedrijf Hims & Hers stopt met de verkoop van een imitatieversie van de nieuwe afslankpil van de Deense farmaceut.