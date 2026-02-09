ECONOMIE
Drie verdachten aangehouden voor geweld na Feyenoord-FC Utrecht

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 17:49
UTRECHT (ANP) - De politie heeft in totaal drie verdachten aangehouden voor het geweld dat ontstond na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht op zondagavond, meldt de politie. Eerder meldde de politie twee aanhoudingen.
Een man van 43 uit Driebergen-Rijsenburg en een man van 23 jaar uit Nieuwegein werden aangehouden voor opruiing. Een 32-jarige man uit Zeist werd aangehouden voor het overtreden van een stadionverbod.
Volgens de politie heeft de ME wapenstokken en pepperspray moeten inzetten na confrontaties tussen supporters van de twee clubs toen de wedstrijd was afgelopen. Dit gebeurde om een steward te helpen die in het geweld terecht was gekomen. Aanleiding voor het geweld was volgens de politie de bekogeling van vertrekkende Feyenoordsupporters in auto's door aanhangers van FC Utrecht.
