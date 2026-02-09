President Franse centrale bank treedt ruim voor einde termijn af

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De president van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau treedt in juni af, ruim een jaar voor het aflopen van zijn termijn. Hij staat sinds 2015 aan het roer.

De centralebankpresident zit in zijn tweede termijn, die eigenlijk tot oktober 2027 zou duren. In een brief aan medewerkers van de bank, in handen van het Franse persbureau AFP, stelt hij zijn besluit in "volledige persoonlijke onafhankelijkheid" te hebben genomen.

Een bron zegt tegen Reuters dat het vervroegde vertrek van Villeroy te maken heeft met politieke ontwikkelingen. De Franse president Emmanuel Macron krijgt op deze manier de mogelijkheid de opvolger van Villeroy te benoemen. Dat zou anders aan de volgende president zijn geweest. Frankrijk gaat in april volgend jaar naar de stembus voor een nieuwe president.