Overslag havens Antwerpen en Brugge daalt in eerste jaarhelft

ANTWERPEN (ANP) - De goederenoverslag in de havens van Antwerpen en Brugge is in de eerste helft van 2026 afgenomen. De geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten hadden volgens havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges een duidelijke impact op de handelsstromen. Zo lag de aanvoer uit de landen rond de Perzische Golf in de eerste jaarhelft 57 procent lager dan vorig jaar.

De twee Belgische havens sloegen in de periode in totaal bijna 134 miljoen ton over, 2,4 procent minder dan in de eerste helft van 2025. De terugval bleef daarmee volgens het havenbedrijf relatief beperkt, ondanks de geopolitieke spanningen, handelsconflicten, uitzonderlijke operationele verstoringen en moeilijke economische omstandigheden. Ook wist Port of Antwerp-Bruges het marktaandeel in de containeroverslag stabiel te houden.

De containeroverslag stond in de eerste jaarhelft wel onder druk en was de belangrijkste oorzaak van de daling van de totale goederenoverslag. Vooral de uitvoer van volle containers bleef achter, wat volgens het havenbedrijf de zwakke exportpositie van de West-Europese economie weerspiegelt. Tegelijk steeg de overslag van lege containers, wat wijst op een toenemende onbalans tussen import en beschikbare exportlading.

Operationele verstoringen

De terugval in de containeroverslag werd ook versterkt door uitzonderlijke operationele verstoringen, zoals de vierdaagse staking in maart, de olievervuiling in het Deurganckdok in april en loonacties in juni.

Vooral de energiestromen werden getroffen door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon. Na de laatste aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar op 23 maart viel de aanvoer uit de regio volgens het havenbedrijf vanaf april vrijwel stil en daalde de lng-aanvoer uit Qatar met 66 procent.