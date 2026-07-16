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Moederbedrijf zakenman Hennie van der Most ook failliet verklaard

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 10:31
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ZWOLLE (ANP) - Van der Most Top Holding, het bedrijf van ondernemer Hennie van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam al Speelstad Rotterdam, het bedrijf achter attractiepark Rivoli Rotterdam, failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd.
"In de holding zitten nog zeven of acht bedrijven", vertelt de zakenman tegen RTV Rijnmond. "De schuldeisers zetten door. Met dank aan de gemeente Rotterdam. Daar is het allemaal begonnen." De zakenman refereert daarbij aan het pretpark dat hij wilde bouwen. Sinds 2012 was hij al bezig het attractiepark te ontwikkelen. Het park ging nooit open, ondanks vele beloften van Van der Most aan de gemeente. Volgens de ondernemer kwam dat omdat het "veel meer werk" met zich meebracht dan gedacht. Ook bleken de kosten hoger dan gedacht.
Vorige maand werd bekend dat de schulden van het failliete pretpark waren opgelopen tot 50 miljoen euro.
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